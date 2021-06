Wzrost płac mimo spadku zatrudnienia

To sugeruje, że kryzys wywołany przez pandemię Covid-19 w największym stopniu uderzył w małe firmy, których GUS nie zalicza do sektora przedsiębiorstw. Zatrudnienie w tym ostatnim sektorze – obejmującym firmy z co najmniej 10 pracownikami – wyniosło bowiem na koniec 2020 r. 6,68 mln osób, o niespełna 0,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmalało o nieco ponad 1 proc., do 6,32 mln etatów.