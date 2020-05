Coraz mniej firm zapowiada zwolnienia

Z drugiej strony informacje z urzędów pracy świadczą o tym, że część firm, które w marcu zapowiadały zwolnienia, już zrealizowała te plany, więc dzisiaj ostrożniej podchodzą do kolejnych cięć kosztów osobowych. - Wejście w etap odmrażania gospodarki zmienia sytuację na rynku pracy. Po dotychczasowym wyraźnym zahamowaniu zaczynamy obserwować systematyczny spadek odsetka firm planujących redukcję poziomu zatrudnienia- komentuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora PIE ds. badań i analiz. Zwraca uwagę, że maleje skłonność pracodawców do obniżania wynagrodzeń- co teraz planuje 19 proc. badanych. Najczęściej takie plany mają duże firmy (22 proc.wobec 20 proc. w kwietniu). Może to być związane z rosnącą grupy firm, które skorzystały ze wsparcia tarczy antykryzysowej, która pozwala na obniżenie płac i czasu pracy dla utrzymania zatrudnienia. Drugą grupą pracodawców, wśród której wzrósł odsetek planujących obniżki płac są małe firmy (21 proc. aż o 10 pkt proc. więcej niż pod koniec kwietnia).