Eksportowy szok

Jak wynika z danych opublikowanych w czwartek przez Narodowy Bank Polski, polskie firmy sprzedały w marcu za granicą towary o wartości niespełna 18,8 mld euro, w porównaniu do 20,3 mld zł rok wcześniej. To oznacza, że eksport tąpnął o 7,5 proc. rok do roku, najbardziej od października 2009 r., gdy świat zmagał się z recesją wywołaną kryzysem finansowym.