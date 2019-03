Fitch: dług Polski wzrośnie, ale pozostanie w ryzach

Agencja zrewidowała w dół swoją prognozę inflacji w Polsce, wskazując na ustawowe zamrożenie cen energii dla gospodarstw domowych oraz niewielkie przełożenie przyspieszającego wzrostu płac na dynamikę cen dóbr i usług. Podczas gdy dotąd oceniała, że pod koniec br. inflacja zbliży się do 2,7 proc., obecnie sądzi, że będzie wtedy o 1 pkt proc. niższa. Do końca 2020 r. inflacja wrócić ma do celu NBP (2,5 proc.), ale nie sprowokuje to podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.