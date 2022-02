Sejm wybrał nowego członka RPP, ale tylko jednego

Po rezygnacji Gabrieli Masłowskiej Sejm głosował w środę nad pozostałymi kandydatami. – RPP zawiodła na całej linii. Najpierw byliśmy przekonywani przez jej szefa i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, że nie ma problemu inflacji, a potem inflacja wymknęła się spod kontroli. Rada, w której do tej zasiadali wyłącznie przedstawiciele koalicji rządzącej, nie zdała egzaminu – mówił tuż przed głosowaniem Dariusz Rosati poseł KO. – Dajcie to naprawić, poprzyjcie Jakuba Borowskiego, to bardzo dobry, merytoryczny, niezależny, apolityczny kandydat – apelował do posłów koalicji rządzącej.