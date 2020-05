GPW. Warszawa znowu rozczarowała

Były to jednak za słabe argumenty do tego, aby zmobilizować popyt na naszym rynku, Jak się okazało również udane otwarcie notowań w Stanach Zjednoczonych nie przekonało inwestorów w Warszawie do zwiększenia zakupów akcji. Stało się coś zupełnie innego. Mimo tego, że na Wall Street zagościł kolor zielony to w Warszawie byliśmy świadkami pogłębienia przeceny. WIG20 momentami tracił prawie 2 proc. W zasadzie sytuacja ta nie powinna dziwić bacznych obserwatorów wydarzeń rynkowych. Od pewnego czasu nasz parkiet pozostaje obojętny na wydarzenie zewnętrzne.