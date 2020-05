Pogarsza się kondycja Orlenu

W I kwartale kluczowy dla grupy PKN Orlen wskaźnik, czyli skorygowany zysk EBITDA LIFO, wyniósł ponad 1,6 mld zł. To o 20,2 proc. mniej niż wypracował koncern w tym samym czasie 2019 r. Słabsza kondycja grupy to m.in. konsekwencja 13-proc. spadku przychodów, co z kolei było następstwem niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych spowodowanych głównie zniżkami cen ropy i wolumenów sprzedaży. Negatywny wpływ na zyski miały też przeceny zapasów, rosnące koszty stałe i koszty pracy. Zarobek byłby jeszcze mniejszy od wykazanego, gdyby nie rosnące marże w hurcie i detalu oraz pozytywne wyniki na transakcjach zabezpieczających.