Typ techniczny: Para walutowa CAD/JPY z formacją RGR na wykresie

To może być jednak sygnał, że na tym rynku znów będziemy mieli do czynienia ze spadkami. Wskazywać na to może analiza wykresu tej pary, gdzie w ostatnim czasie dostrzec można było układ RGR. – Na interwale dziennym układ szczytów pasuje do klasycznej formacji głowy z ramionami – RGR. Jest to kształt, który zapowiada zmianę trendu, czyli w tym przypadku zakończenie umocnienia „kanadyjczyka". Pierwsza słabość popytu pojawiła się na początku marca, kiedy cena spadła poniżej linii trendu. Drugi ważny sygnał znajduje się na cenie 84,00 czyli ostatniego szczytu, który wypadł dokładnie na tym samym poziomie co lewe ramię formacji RGR – wskazuje Paweł Śliwa, analityk DM mBanku.