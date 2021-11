Prezes Proglas: Skokowo zwiększymy skalę biznesu i wartość firmy

Jesteśmy spółką stosunkowo niewielką, a przez to elastyczną. Możemy szybko reagować na zmiany potrzeb naszych klientów. Z tego powodu, gdy w 2020 r. w Niemczech wprowadzono lockdown i większość naszych klientów wstrzymała produkcję, my nie mieliśmy dużych stanów magazynowych. Gdy produkcja znów ruszyła, czyli na początku maja, byliśmy w stanie szybko. zareagować Ponadto serie, które u nas zamawiają klienci, często są krótkie, co jest niewygodne dla dużych producentów, ponieważ czas przestawienia maszyn jest dosyć długi i kosztowny. U nas takich problemów nie ma. Co więcej, dostarczanie krótkich serii ma również przełożenie na poziom marży.