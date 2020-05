OT Logistics: Bliżej sprzedaży floty

OT Logistics określił z niemiecką firmą Rhenus PartnerShip główne warunki, na jakich ma dojść do finalizacji sprzedaży biznesu żeglugi śródlądowej należącego do giełdowej spółki. Chodzi o zbycie wszystkich 81,1 proc. udziałów w zależnym przedsiębiorstwie Deutsche Binnenreederei oraz floty rzecznej, której właścicielem jest szczecińska grupa. Kwotę przyszłej transakcji określono na prawie 19,6 mln euro, czyli 89,3 mln zł według obecnego kursu NBP, plus VAT.