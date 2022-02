Inter Cars z rekordową wyceną od DM BOŚ

Zdaniem autorów rekomendacji Inter Cars ma dobrą pozycję, by dalej zwiększać swój udział rynkowy, zwłaszcza za granicą (obecnie ok. 23 proc. w rynku polskim i litewskim, niższy w pozostałych). Podkreślają, że wykorzystuje z powodzeniem kursy walut i przenosi ceny zakupowe na swoich klientów i nadal utrzymuje się wysoki popyt na samochodowe części zamienne. - Wpływ samochodów elektrycznych na rynek części zapasowych będzie raczej stopniowy; w obecnej chwili ograniczony. Zakładamy, że dzięki mocnej pozycji gotówkowej i wolno zachodzącym zmianom trendów rynkowych spółka zdąży dostosować swój model biznesowy do zmieniających się warunków na rynku – uważają analitycy.