Na 321 zł wycenił akcje Mo-Bruku w najnowszym raporcie Dariusz Dadej, analityk Noble Securities Dom Maklerski. Dla porównania dziś na otwarciu sesji kosztowały 270 zł. Taka też była ich cena na GPW w dniu sporządzenia raportu, czyli 30 maja. Jednocześnie podtrzymał rekomendację „akumuluj”, mimo że cenę docelową obniżył z wcześniejszych 394,7 zł.

Analityk obniżył prognozy przychodów w Mo-Bruku

„W związku ze słabszymi niż oczekiwania raportowanymi danymi za I kwartał 2025 roku oraz wydłużeniem w czasie realizowanego programu inwestycyjnego, w dół korygujemy nasze założenia dotyczące przychodów w 2025 i 2026 roku. Jednocześnie, uwzględniając oczekiwania zarządu dotyczące marży EBITDA, ale też dostrzegając negatywne tendencje związane ze spadkiem cen za przyjęcie odpadów, nieco w dół korygujemy prognozy rentowności” - napisał w raporcie Dadej.

Obecnie prognozuje, że w tym roku grupa Mo-Bruk wypracuje 290,6 mln zł przychodów, a w przyszłym już 301,8 mln zł. Z kolei zysk EBITDA szacuje odpowiednio na 127,4 mln zł oraz 133,5 mln zł. Dla porównania, w 2024 r. przychody grupy wyniosły 283,9 mln zł, a zysk EBITDA sięgnął 116,7 mln zł.

Dadej zauważa, że Mo-Bruk wykazał w I kwartale 2025 roku rekordowe przychody i wzrost sprzedaży w głównych biznesach podstawowej działalności (poza RDF). Jednocześnie istotnie wzrosły koszty usług obcych i świadczeń pracowniczych. Co więcej spadły średnie ceny odnotowywane we wszystkich biznesach.

Zarząd Mo-Bruku dąży do wzrostu marży EBITDA

Analityk Noble Securities Dom Maklerski odnotowuje pozytywne nastawienie zarządu do przyszłych wyników finansowych grupy. Chodzi m.in. o dalszy wzrost przychodów. Ponadto grupa dąży do powrotu marży EBITDA z działalności podstawowej do 50 proc. W realizacji tego celu ma pomóc niedawno nabyta firma El-Kajo, która w I kwartale osiągnęła wyniki lepsze od oczekiwanych.