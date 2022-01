Zaczynają znikać obawy przed konfliktem na Ukrainie?

Wydaje się, że wśród firm ważących najwięcej we wspomnianym już indeksie WIG-Ukraina, a są to: Kernel, IMC i Astarta, zagrożenie ze strony Rosji nie jest bagatelizowane, jednak nie przeszkadza im to w normalnym prowadzeniu biznesu. Pierwsza z wymienionych spółek niedawno przeprowadziła skup akcji za maksymalnie 189 mln zł. – Doskonale zdajemy sobie sprawę z ryzyk, które występują w związku z możliwą eskalacją agresji ze strony Rosji. Jesteśmy pewni, że spółka jest dobrze przygotowana na ryzyka związane z niestabilnością na wschodzie kraju. Chodzi zarówno o finansowy punkt widzenia (stan finansów spółki jest w tym momencie najlepszy w ciągu 15-letniej historii firmy), jak i dostosowanie procesów biznesowych. Od czasu kiedy Rosja napadła na Ukrainę i zajęła Krym oraz Donbas, wypracowaliśmy gotowość na różne scenariusze. Uważam, że konflikt będzie rozwiązany w najbliższym czasie drogą dyplomatyczną, ale i tak jesteśmy gotowi na różne warianty rozwoju sytuacji – wyjaśnił „Parkietowi" prezes IMC Alex Lissitsa.