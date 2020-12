Branża pożyczkowa apeluje do premiera

W piątek organizacje zrzeszające instytucje pożyczkowe wystosowały apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o rozmowę i konsultacje w sprawie projektu ustawy wydłużającej okres obowiązywania obniżonego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do końca 2021 roku, który w środę wpłynął do Sejmu.