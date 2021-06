Coraz grubsze portfele funduszy inwestycyjnych

Niewiele mniej jako grupa pozyskały fundusze akcji (około 0,7 mld zł). Podobnie jednak jak w poprzednich miesiącach uczestnicy funduszy dopłacają większość kapitału do funduszy akcji zagranicznych. Ostatnio jednak rośnie zainteresowanie krajowymi portfelami, a szczególnie funduszami akcji małych i średnich spółek. Przyciągnęły one w maju około 150 mln zł ze 190 mln zł łącznych napływów do polskich akcji i było to najwięcej od 2015 r.