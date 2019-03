Blik wprowadza płatności powtarzalne

System Blik oferują niemal wszystkie duże banki w Polsce, ma do niego dostęp około 95 proc. klientów polskich banków. Jednak na razie z możliwości definiowania płatności powtarzalnych mogą obecnie skorzystać klienci tylko ING Banku Śląskiego oraz Pekao przy usługach sieci Play oraz ubezpieczyciela LINK4. Rozwiązanie wdrożone zostało we współpracy z BlueMedia oraz eCard. Operator zapowiada, że niebawem do płatności powtarzalnych dołączą kolejne banki i firmy.