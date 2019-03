Zagranica dzieli i rządzi na GPW

Wyraźnie loty obniżyli krajowi gracze, zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni. Ci pierwsi odpowiadali w 2018 r. za 29 proc. obrotu na rynku akcji, podczas gdy w 2017 r. było to 31 proc. Udział inwestorów indywidualnych spadł z 16 proc. do 12 proc. Już jednak wcześniej na łamach „Parkietu" wskazywaliśmy, że ubiegły rok pozostawiał wiele do życzenia jeśli chodzi o aktywność inwestorów indywidualnych.