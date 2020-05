Luka rządzi, luka radzi, luka nigdy was nie zdradzi

Dzisiaj, czyli w momencie pisania felietonu, WIG znajduje się w okolicach 45 000. Biorąc pod uwagę, że tygodniowa luka hossy rozciąga się pomiędzy 41 621 oraz 42 297, szansa na wykonanie spadkowej fali wynosi ponad 90 proc. Dla ursusów ważne może się okazać typowanie okienka ermanometrycznego (www.ermanometria.com) wskazujące na kwietniowy szczyt jako punkt zwrotny lokalnego swingu. Zgodnie z klasyką AT nadal aktywna jest formacja objęcia bessy, co w połączeniu z sytuacją techniczną USD/PLN (dolar wyszedł górą z chorągiewki) pojawia się realne zagrożenie dla akcyjnych inwestorów z Książęcej 4. Aby jednak doszło do aktywacji podażowego triggera dla naszego rynku, na wykresie MSCI Emerging Markets powinny się pojawić klarowne sygnały sprzedaży. Lokalnie można doszukać się zachęt do spadków dla MSCI EM, jednakże wraz z postępującą „hossą" widoczną na wykresie S&P 500 trudno o kontrariańskie prognozy dla amerykańskiego parkietu (chociaż elliotowscy wskazują na marcowo-kwietniowy zygzak a-b-c o równości fal a=c). To, co może prowokować do zajmowania krótkich pozycji, to dywergencja S&P 500 względem DJTA. Indeks transportowy już raz w 2020 r. generował ostrzeżenia dla szerokiego rynku, kiedy to w styczniu nie zdołał wyjść na nowe, historyczne maksima i pozostawał pod szczytami 2018 r.