Kilka słów o postrzeganiu KNF i jej roli w obliczu kryzysu

Pozycja naszej Komisji różni się jednak od jej odpowiedników w innych krajach. Przede wszystkim w Polsce takie organy nie mogą wydawać przepisów prawnych. Konstytucja ogranicza to prawo do ministrów. Stąd rozporządzenia dotyczące np. rynku kapitałowego muszą być wydawane przez ministra finansów, a Komisja może pracować przy przygotowaniu projektów. Odpowiedniki Komisji w innych krajach mają bardzo szerokie uprawnienia, jak to podkreśla się w Stanach, obejmujące funkcje ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W Polsce każde władcze rozstrzygnięcie Komisji wymaga specjalnej podstawy prawnej. Stąd Komisja ucieka się często do działań pozornie niewładczych, różnego rodzaju zaleceń czy rekomendacji. Nie sposób bowiem sprawować nadzór, nie mając możliwości wpływania na podmioty nadzorowane. Podobny problem mają inni regulatorzy, jak prezes URE, prezes UTK czy prezes UOKiK, pozbawieni możliwości wydawania przepisów prawnych – choć w ograniczonym zakresie Trybunał Konstytucyjny uznał prawo Komisji do regulowania w sektorze bankowym.