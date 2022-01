Chiński sygnał

To, co z punktu widzenia polskiej inflacji jest najbardziej interesujące, to stopniowa obniżka dynamiki wzrostu cen producenckich widoczna w danych za listopad i grudzień ubiegłego roku. Po osiągnięciu w październiku dotychczasowego maksimum ceny w dwóch kolejnych miesiącach spowolniły. Jeśli kolejne miesiące potwierdzą ten trend, to może oznaczać spadek globalnej presji inflacyjnej. Na razie takich tendencji wciąż nie widać w danych z Niemiec. Inflacja producencka za Odrą cały czas rośnie, jednak trzeba zauważyć, że historycznie nie wykazuje ona takich właściwości wyprzedzających w stosunku do cen konsumenckich jak w przypadku Chin. Podobnie zresztą jak w Polsce.