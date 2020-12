Akcjonariusze Energi: Chcemy godziwej ceny za akcje

Krzysztof Ciuła (KC): Na chwilę obecną zgłosiło się do nas 555 osób. Daje to około 3 mln akcji. Uważamy, że realny potencjał to 4 mln akcji. Oczywiście to, że ktoś się do nas zgłosił, nie oznacza też, że ostatecznie zawrze z nami umowę. Generalnie jednak nasz projekt skierowany jest do każdego posiadacza akcji Energi. Próbujemy rozmawiać również z funduszami inwestycyjnymi czy nawet z inwestorami zagranicznymi. Uważamy bowiem, że obecna cena akcji firmy Energa jest wyraźnie poniżej jej rzeczywistej wartości. Jeżeli uda nam się stworzyć grupę inwestorów, która będzie posiadała jakiś pakiet akcji, to jest duża szansa, że uzyskamy wyższą cenę. Każdy więc, kto chce dostać więcej za swoje akcje, ma na to szansę poprzez przystąpienie do naszego projektu.