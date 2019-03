PGNiG i Veolia: Ruszyło postępowanie antymonopolowe

Według UOKiK przedsiębiorstwa zaczęły czynić niedozwolone ustalenia w 2014 r. To z kolei mogło naruszać konkurencję na rynku. – Podczas przeszukania w siedzibach firm zdobyliśmy dowody na to, że spółki wspólnie ustaliły, że nie będą ze sobą rywalizować i skupią się na swojej podstawowej działalności, czyli PGNiG Termika na wytwarzaniu ciepła, a Veolia Energia Warszawa na jego sprzedaży. Jeżeli takie działania nie są wynikiem indywidualnych kalkulacji biznesowych, ale zostały uzgodnione wspólnie przez niezależne i rywalizujące podmioty, to może to być naruszenie reguł konkurencji poprzez podział rynku – mówi Michał Holeksa, wiceprezes UOKiK.