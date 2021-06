Onde da ekspozycję na szybko rosnący rynek instalacji OZE

Prospekt trafił do KNF pod koniec marca. Onde spodziewa się, że budowa księgi popytu ruszy na przełomie czerwca i lipca. Oferta obejmie do 8,25 mln nowych akcji (15 proc. w podwyższonym kapitale), a także 8,85 mln papierów posiadanych przez Erbud i Jacka Leczkowskiego (wiceprezes Erbudu). Spółka matka chce po IPO zachować kontrolę, zakładając uplasowanie wszystkich papierów, jej udział skurczy się z 88 do 60,7 proc.