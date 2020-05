Dobry start Polimeksu Mostostalu

W I kwartale br. Polimex miał 351 mln zł przychodów, prawie tyle samo co rok wcześniej. Zmieniała się za to struktura sprzedaży i poprawiła rentowność. W tym roku w przychodach nie ma już megakontraktu w Opolu, a nowe strategiczne zlecenia - Puławy i Dolna Odra - są jeszcze na wstępnej fazie realizacji. Dlatego przychody z rynku energetycznego skurczyły się o 34 proc., do 93 mln zł. O 13 proc., do 148 mln zł zmniejszyły się przychody części produkcyjnej grupy, a z rynku budownictwa przemysłowego o 11 proc., do 13,9 mln zł. Wszystko to zostało zrekompensowane wzrostem przychodów z rynku nafty, gazu i chemii – o 143 proc., do 88,3 mln zł, a także realizacją kontraktów z rynku, na który Polimex wraca, czyli budownictwa infrastrukturalnego: przychody wyniosły 14,4 mln zł.