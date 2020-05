Elektrobudowa: nowy prezes studzi emocje

– Podzielam zdanie porozumienia akcjonariuszy, że upadłość likwidacyjna nie musi być jedyną drogą, szczególnie że majątek Elektrobudowy jest znaczny, a zobowiązania nie tak duże. Jednak nowy zarząd musi się przede wszystkim zapoznać z dokumentami, by stwierdzić, czy zmiana formy upadłości jest realna do przeprowadzenia. Pozyskanie tej wiedzy zabierze niestety kilka tygodni, jeśli nie miesięcy – mówi „Parkietowi" Giżyński. – Trzeba mieć świadomość, że cała operacja jest bardzo skomplikowana, a pandemia dodatkowo utrudnia działania. Osobiście oceniam szanse na przywrócenie Elektrobudowy do stanu wyjścia na kilka procent. Jeśli się okaże, że są podstawy i możliwości, będziemy się starali opracować jak najlepszy plan działania i przekonać do niego sąd i wierzycieli – podkreśla.