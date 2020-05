Gildia deweloperów chce interwencji na rynku obligacji

Polski Związek Firm Deweloperskich apeluje do BGK, NBP, PFR o objęcie deweloperów interwencyjnym skupem obligacji korporacyjnych. PZFD wskazuje, że inwestorzy nie są już tak skłonni obejmować nowe papiery, co ogranicza spółkom nie tylko pozyskiwanie świeżego kapitału, ale możliwość rolowania długu. Pandemia, lockdown i obawy przed skalą spowolnienia wyhamowały zakupy nowych mieszkań, wydłużyły się też procedury administracyjne, co opóźnia wprowadzanie nowych inwestycji do oferty. To powoduje, że płynność spółek może być pod presją.