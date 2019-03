Marvipol z szansą na wzrost części mieszkaniowej

W 2018 r. część mieszkaniowa Marvipolu wypracowała w ub.r. ponad 266 mln zł przychodów, o 43 proc. więcej niż rok wcześniej. To dlatego, że liczba przekazanych lokali wzrosła o 48 proc., do 755. Także struktura wydanych klientom mieszkań była lepsza, bo marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 20,5 do 23,3 proc.