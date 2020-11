Szykuje się rekordowy rok na rynku maklerskich kont IKE i IKZE

Coraz lepsza oferta biur maklerskich też może tłumaczyć to, co działo się w I półroczu na rynku maklerskich IKE i IKZE. W okresie tym przybyło w sumie 6,5 tys. kont IKE. To wynik lepszy nawet od tego z II połowy 2019 r., a statystyki pokazują, że największe zwyżki rynek notował historycznie właśnie w II półroczu. Kont IKZE przybyło 3,8 tys. W II półroczu 2019 r. było to 5,1 tys., jednak trzeba też zauważyć, że wynik z I półrocza był wyraźnie lepszy od wieloletniej średniej. Oczywiście wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Na koniec I półrocza brokerzy prowadzili 33,7 tys. kont IKE i 11,7 tys. rachunków IKZE.