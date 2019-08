Pekao postąpił słusznie, rezygnując z Aliora?

– Wydaje mi się, że temat fuzji Pekao z Aliorem nie wróci. Argumenty przeciwko ich łączeniu to nie tylko kwestia wyceny Aliora i jakości jego portfela kredytów. Głównym powodem były oczekiwane raczej niskie synergie, które mogłaby przynieść fuzja, i to, jakim kosztem by się to udało. Poza tym patrząc na to, jak rynek postrzega Aliora, czyli przez pryzmat obaw o jego portfel kredytów dla firm, dla Pekao nie byłoby uzasadnione angażować się w fuzję – uważa Michał Konarski, analityk DM mBanku.