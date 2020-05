Inwestorzy indywidualni już szukają okazji cenowych na GPW

O renesansie inwestorów indywidualnych świadczy też aż 1,1 mld zł obrotów w kwietniu na NewConnect, czyli rynku przez nich zdominowanym. To o prawie 1200 proc. więcej niż rok wcześniej (w całym 2019 r. obroty wyniosły 1,4 mld zł). Czekając na dane kwietniowe, biura maklerskie informują, że trend był kontynuowany. Na przykład Pekao podaje, że w kwietniu nie zwolniło tempa – cały czas rosła liczba nowych rachunków, obserwowano również napływ aktywów. Wstępne wyniki z ubiegłego miesiąca w zakresie przychodów pokazują, że był to dla brokera bardzo dobry miesiąc – wręcz rekordowy. Kwietniowe odczyty wolumenu obrotu na akcjach, realizowanego za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao, były w odniesieniu do marca wyższe o około 10 proc., a przecież już w samym marcu mieliśmy do czynienia ze 100-proc. wzrostem w porównaniu ze styczniem i lutym. Odzwierciedleniem tej sytuacji są udziały tego brokera w GPW, które wzrosły do ponad 3,3 proc. w całym rynku, a BM Pekao zakłada, że w segmencie detalicznym sięgnęły około 28 proc. MR