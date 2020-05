Kolejna obniżona wycena ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski poda wyniki za I kwartał w piątek, analitycy spodziewają się spadku zysku netto o 38 proc. rok do roku, do 201 mln zł. Kluczowe dla banków będą w tym roku odpisy kredytowe, które będą rosły ze względu na skutki pandemii koronawirusa. ING BSK już podał w raporcie bieżącym, że dodatkowe odpisy na koronawirusa sięgną 110 mln zł w samym I kwartale. Analitycy DM BOŚ spodziewają się, że koszt ryzyka wyraźnie wzrośnie do 105 pb, a łączne odpisy w I kwartale do 314 mln zł (czyli aż o 150 proc. rok do roku).