PKO BP: zarząd rekomenduje dywidendę

Te restrykcyjne wymogi dla banków frankowych wciąż są utrzymane. Głównie chodzi o tzw. parametry K1 i K2, które obniżają potencjał banku do wypłaty dywidendy. To pierwsze bazuje na udziale tych hipotek w portfelu banku (udział powyżej 10 proc. obniża stopę wypłaty o 20 pkt proc., ponad 20 proc. – o 30 pkt proc., a powyżej 30 proc. – o 50 pkt proc.). K2 bazuje na udziale hipotek walutowych z lat 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych (nadal bankom z udziałem powyżej 20 proc. obniży to stopę wypłaty o 30 pkt proc., a powyżej 50 proc. – o 50 pkt proc.). W tym roku powrót PKO BP do wypłaty 50 proc. zysku jest możliwy dzięki osiągnięciu tak wysokich współczynników wypłacalności, aby teoretycznie – przed uwzględnieniem parametrów K1 i K2 – móc wypłacić 100 proc. zysku (jest to możliwe m.in. dzięki obniżeniu jednego z buforów, tzw. bufora stress-testowego). Jednak po uwzględnieniu parametrów K1 i K2 możliwy wskaźnik wypłaty spada odpowiednio o 20 pkt proc. i 30 pkt proc., stąd zdolność do 50-proc. wypłaty. W tym roku PKO BP powinno być jeszcze łatwiej, bo zmniejszy się udział hipotek walutowych w portfelu ogółem poniżej 10 proc. (na koniec 2018 r. wynosił10,7 proc.), więc kryterium K1 przestanie go obciążać. To spowoduje, przy założeniu że nie zmienią się wymogi dywidendowe KNF, że będzie jeszcze łatwiej o wypłatę dużej dywidendy z tegorocznego zysku.