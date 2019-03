Pozytywny raport dla PKO BP

Wycena zdaniem Vestora wygląda zachęcająco. Biorąc pod uwagę prognozę wyników na rok w przód bank notowany jest ze wskaźnikiem C/Z zawierającym dyskonto w wysokości 8 proc. i 10 proc. do rocznej i trzyletniej średniej. Przy wskaźniku C/WK dyskonto roczne wynosi 4 proc. ale w ujęciu trzyletnim jest 2-proc. premia. Jednak warto zwrócić uwagę, że rentowność mierzona ROE systematycznie się poprawia – wskaźnik ten urósł z 7,8 proc. w 2016 r. przez 8,9 proc. w 2017 r. do 10 proc. w 2018 r. (w tym i przyszłym roku również ma sięgnąć nieco ponad 10 proc.). Pomocny w poprawie tego wskaźnika był powrót do wypłaty dywidend. Z zysków za 2018 r. bank prawdopodobnie wypłaci 50 proc., co da 1,3 zł na akcję i 3,4 proc. stopy dywidendy. Spore wypłaty powinny być także w dwóch kolejnych latach – Vestor spodziewa się 4,2 proc. i 4,5 proc. stopy dywidendy.