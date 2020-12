Obiecujące odbicie w przychodach spółek

Nie należy jednak popadać w hurraoptymizm, bo w niektórych branżach wyniki za IV kwartał pozostają wielką niewiadomą z uwagi na wprowadzenie ograniczeń związanych z drugą falą pandemii. Mimo efektownego odbicia w III kwartale czasowe zamknięcie centrów handlowych i mniejsza skłonność konsumentów do robienia zakupów będą miały negatywne skutki finansowe dla spółek handlujących odzieżą i obuwiem w IV kwartale, co częściowo powinna złagodzić dynamicznie rozwijająca się sprzedaż w segmencie online. – Poziom sprzedaży będzie uzależniony od dalszego rozwoju, a raczej wygaszania, pandemii Covid-19. Niedawne ograniczenia w handlu przynoszą powoli rezultaty i dobowa liczba zakażeń spada, ale w sumie cały czas jest na bardzo wysokim poziomie – zwraca uwagę Konrad Księżopolski, szef analityków Haitong Banku. – Okres świąteczno-noworoczny oraz ferie zimowe na pewno zwiększą ryzyko powrotu do tendencji wzrostowej, ale są nadzieje związane ze szczepionkami. Jeśli uda się sytuację pandemiczną ustabilizować i rząd zacznie luzować obostrzenia, to można się spodziewać, że wpłynie to pozytywnie na sprzedaż. Wydaje się, że konsumenci, o ile są bardzo zadowoleni z wygody, jaką daje e-handel, to także mają potrzebę robienia zakupów offline – zauważa. Biorąc pod uwagę wprowadzone ograniczenia epidemiczne w gospodarce i nastroje wśród konsumentów, nie należy się spodziewać równie udanej końcówki roku pod względem obrotów jak w poprzednich latach.