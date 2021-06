Insiderzy nieźle zarobili na pandemii

Jednym z najmocniej przecenionych banków rok temu było Millennium. Prezes Joao Bras Jorge kupował więc walory. W połowie marca kupił 20 tys. walorów po średniej cenie 3,37 zł. To był kurs o 45 proc. niższy niż jeszcze parę tygodni wcześniej, zanim świat opanował strach o skutki pandemii koronawirusa. Od paru miesięcy notowania banków wyraźnie odbijają i choć kurs akcji Millennium nie dotarł jeszcze do poziomów sprzed pandemii, to i tak transakcja prezesa jest bardzo zyskowna (nie sprzedawał akcji). Notowania Millennium oscylują ostatnio wokół 5,1 zł, więc przyniosła do tej pory 50 proc. zarobku brutto. Zakupy przeprowadzali też członkowie zarządu Aliora. W pierwszych dniach marca 2020 r. ówczesny prezes Krzysztof Bachta kupił na GPW 5 tys. walorów, płacąc średnio po 21,2 zł. Trzeba pamiętać, że wtedy notowania tego banku tylko przez nieco ponad miesiąc spadły do momentu przeprowadzenia tych zakupów o 25 proc. Podobne transakcje przeprowadzili wiceprezesi Dariusz Szwed i Tomasz Biłous, kupując walory po podobnej cenie co Bachta. To była dobra decyzja, bo teraz notowania banku są o około 65 proc. wyżej. Także na początku marca 500 akcji po 67 zł za kupił Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas Banku Polska, co także okazało się dobrym interesem, bo teraz kurs jest o około 10 proc. wyżej. Co ciekawe, notowania wszystkich tych banków spadały jeszcze dość wyraźnie od momentu przeprowadzenia zakupów, co jest najlepszym dowodem na to, że kupowanie w samych dołkach jest bardzo trudne. Na przykład notowania PKO BP osunęły się od zakupów jeszcze o około 25 proc., Millennium o prawie 33 proc., BNP Paribas o 30 proc., zaś Aliora aż o 45 proc. Dlatego inwestor, który śledziłby posunięcia insiderów, musiałby mieć mocne przekonanie i nerwy.