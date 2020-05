Branża automotive pogrążona brakiem zamówień

Dlatego spółki robią, co mogą, by w jak najmniejszym stopniu odczuć negatywne skutki kryzysu. Priorytetem dla ich zarządów jest teraz zabezpieczenie sytuacji finansowej. Niemal wszystkie firmy zapowiedziały ograniczenie tegorocznych wydatków inwestycyjnych. Zrewidowane zostały także plany dywidendowe. Wynagradzające regularnie od lat inwestorów Alumetal i Mangata zawiesiły wypłaty, pozostawiając cały ubiegłoroczny zysk w spółce. Ku podobnej decyzji skłania się też Sanok RC. – Chociaż następuje stopniowe odmrażanie gospodarek, to popyt na auta jako dobra luksusowe nie odbuduje się tak szybko, a firmy również będą ograniczały zakupy nowej floty, dlatego też sądzę, że trzeba się liczyć z dłuższym ograniczeniem popytu, co przełoży się na cięcia kosztów i ograniczanie inwestycji przez polskich poddostawców. Może to wiązać się też z potrzebą dokapitalizowania, co jednak nie dotyczy dobrze zdywersyfikowanych dostawców jak Kęty czy posiadających mocny bilans jak Alumetal – uważa Łukasz Rozbicki, doradca inwestycyjny w MM Prime TFI.