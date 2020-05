Rynek IPO w zapaści, ale ten rok może przynieść długo oczekiwane odbicie

Aktualnie w KNF jest siedem czynnych postępowań w sprawie zatwierdzenia prospektów akcji. Zawieszonych prospektów tego typu jest 15. – Jednak szerszy kontekst rynkowy nie jest niestety korzystny z perspektywy akcji. Wzrost awersji inwestorów do ryzyka, jaki nastąpił w pierwszym kwartale, oraz czynniki strukturalne związane z mniejszym popytem od TFI i OFE oznaczają, że potencjalne IPO lub SPO mogłyby być obecnie realizowane przy nie do końca satysfakcjonującym dla sprzedających poziomie wycen. Spodziewalibyśmy się bardziej, że – podobnie jak w poprzednich latach – aktywność będzie koncentrowała się wokół strategicznych wezwań – mówi Piotr Święcik, dyrektor w BM Pekao. Zwraca uwagę, że odmienna sytuacja może zapanować na rynku długu. – W świetle ostatnich globalnych obniżek stóp procentowych do bezprecedensowo niskiego poziomu, zaczyna brakować rozwiązań dla inwestora konserwatywnego. Można więc zakładać, że emisje obligacji o dobrej jakości kredytowej powinny w kolejnych miesiącach cieszyć się dużym zainteresowaniem i w tym upatrywalibyśmy szans na rozwój rynku – ocenia Święcik.