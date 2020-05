WykresDnia: Amerykańska chęć do niepłacenia

Z badania stosunku Amerykanów do płatności w czasie pandemii wynika, że duży procent ankietowanych jest w takiej sytuacji finansowej, że chętnie odłożyłoby płatności. Najwięcej – 39 proc. – zrobiłoby to z czynszem. Niewiele mniej przesunęłoby płatności kredytów samochodowych. Jak jednak sądzą analitycy jest źle, gdy 34 proc. rozważa niepłacenie rachunku za telefon komórkowy. 31 proc. wynajmujących mieszkania w Stanach Zjednoczonych nie zapłaciło czynszu za pierwszy tydzień kwietnia, poinformowała Amerykańska Narodowa Rada ds. Mieszkalnictwa Wielorodzinnego (NMHC), zrzeszająca właścicieli nieruchomości – pisze portal domiporta.pl. To rezultat masowych zwolnień po wybuchu pandemii koronawirusa.

