TYDZIEŃnaRYNKACH. Fatalne dane nie przerażają inwestorów

Od czasu pamiętnego tąpnięcia z 21 kwietnia notowania ropy naftowej wzrosły o 100 proc., wracając do poziomu z pierwszych dni ubiegłego miesiąca. Jednak jeśli spojrzeć na cenę, która w przypadku WTI wynosiła w czwartek 23,5 dolara za baryłkę, to powodów do zachwytu nie mają ani producenci surowca, ani jego „konsumenci". Ci ostatni nie mają po co (a niektórzy także i za co) kupować, a ci pierwsi w większości przypadków sprzedają sporo poniżej kosztów, a w dodatku niewielu nabywców udaje się im pozyskać. W ostatnim czasie pojawiło się zatrzęsienie fatalnych prognoz i danych dotyczących gospodarki, wskazujących na to, że wzrost popytu na ropę nie pojawi się zbyt szybko. Nadal zwiększają się zapasy surowca, choć już nie w tak dużym tempie jak w poprzednich tygodniach. To pewna nadzieja dla „spekulantów", którzy już tak bardzo nie boją się konieczności ucieczki z długich pozycji w kontraktach za wszelką (nawet ujemną) cenę, jak miało to miejsce w kwietniu. To spowodowało, że od prawie dwóch tygodni jednosesyjne wzrosty notowań kontraktów przekraczające 20 proc. są raczej normą niż wyjątkiem. Odwaga grających na zwyżkę może jednak maleć wraz ze zbliżaniem się do terminu wygasania kontraktów. W każdym razie wydaje się, że podejście ceny WTI w okolice 30 dolarów za baryłkę to wszystko, na co stać będzie byki.