Kto ma patent na poprawę marż?

W korzystniejszej sytuacji są branże, które mają możliwość przerzucania rosnących kosztów na klientów. Tak jest np. w branży IT. – Kluczem do poprawy marży operacyjnej jest tempo poprawy przychodów oraz jakość portfela zleceń. W przypadku firm IT największym składnikiem kosztów są oczywiście koszty osobowe. Jest to element kosztów stałych, który w ostatnich latach poddany jest presji inflacyjnej. Jeśli firma jest w stanie zwiększać bazę przychodową w szybszym tempie, niż rosną jej koszty, zazwyczaj prowadzi to do wzrostu rentowności – wyjaśnia Konrad Księżopolski, szef analityków Haitong Banku. Systematyczną poprawą marż może się pochwalić Comarch. – W ostatnich kwartałach mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem przychodów związanych z realizacją dużego kontraktu dla Ministerstwa Sprawiedliwości, ale także cały czas bardzo dobrej dynamiki w wysokomarżowym segmencie ERP czy TMT. Dodatkowo Comarch w poprzednich latach dość mocno zainwestował w powiększenie zespołu, dzięki czemu teraz nie musi intensywnie poszukiwać nowych pracowników – zwraca uwagę Księżopolski. – Utrzymanie rentowności w Comarchu zależeć będzie od dwóch czynników. Po pierwsze, utrzymania tempa pozyskiwanie nowych kontraktów, zwłaszcza że mamy wysoką bazę z 2018 r. Czynnik ten jest uwarunkowany koniunkturą, która pozostaje cały czas korzystna. Po drugie, poziom marż będzie także determinować sytuacja z kontraktem w ZUS – wskazuje Księżopolski.