Przegląd dużych na małej giełdzie

Na drugim biegunie jest NC Focus. Żeby tam trafić, musi być spełnionych minimum pięć z poniższych warunków: średnia kapitalizacja ponad 12 mln zł, dodatni (ale niższy niż 50) wskaźnik ceny do zysku, dodatnia stopa dywidendy, wartość księgowa ponad 1 mln zł, dodatnia dynamika przychodów za ostatnie cztery kwartały oraz dodatni (ale niższy niż 10) wskaźnik ceny do wartości księgowej. Te wyśrubowane normy spełniają tylko dwie z dziesięciu firm o największej kapitalizacji: Aqua i Forever Entertainment. Gdybyśmy poszerzyli analizowane grono do 20 największych firm, to w NC Focus znajdziemy jeszcze Photon, Voicetel i Cherrypick Games.