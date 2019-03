Zarobki szefów banków. Najbogatsze zarządy

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, największego banku w Polsce, otrzymał wynagrodzenie brutto 1,8 mln zł (wobec 3,3 mln zł w 2017 r.), z tego zasadnicze to 793 tys. zł, czyli 66 tys. miesięcznie. Spadek jest więc spory. W połowie 2017 r. PKO BP wcielił w życie tzw. ustawę kominową kształtującą wynagrodzenia kierownictwa niektórych spółek państwowych. Sprowadziło się to do znacznego obniżenia wynagrodzeń członków zarządu i zmiany formy zatrudnienia. Teraz prezes zarabia 15-krotność, pierwszy zastępca prezesa 14-krotność, a pozostali członkowie zarządu 13-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Do tego, zgodnie z unijnymi zasadami wynagradzania bankowców, dochodzi premia za wyniki, która rozkłada się na trzy lata po ocenie przez radę nadzorczą. Dlatego częściowo wyniki banku osiągnięte w poprzednich latach (sprzed ustawy kominowej) będą wpływały na łączną wysokość świadczeń wypłaconych zarządowi jeszcze w kolejnych dwóch latach.