WykresDnia: Funt – podsumowanie ostatnich dni

Najpierw premier Wielkiej Brytanii Theresa May poinformowała, że udało jej się uzyskać porozumienie z Unią Europejską w sprawie brexitu i tzw. backstopu na granicy z Irlandią (co sprawia, że Wielka Brytania może pozostać w unii celnej). To znacznie umocniło funta. Pechowo dla brytyjskiej waluty była to jedynie krótkoterminowa zwyżka GBP/USD, ponieważ ten we wtorek mocno stracił na skutek odrzucenia przez Izbę Gmin projektu umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A wczoraj znowu obserwowaliśmy intensywne umacnianie się brytyjskiej waluty z uwagi na spodziewane odrzucenie przez brytyjski parlament tzw. brexitu bez umowy.