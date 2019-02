Osiem średnich firm giełdowych z potencjałem zwyżki

Po ubiegłorocznej przecenie atrakcyjnie prezentuje się Kruk. Zdaniem Michała Konarskiego, analityka DM mBanku, obawy inwestorów związane ze spowolnieniem tempa wzrostu spółki są przesadzone. – Kruk mógłby zaprzestać inwestycji w przypadku braku możliwości finansowania inwestycji, ale takiej sytuacji nie zakładamy zarówno my, jak i rynek. Jednocześnie bacznie obserwujemy sytuację we Włoszech, gdzie ostatnie odczyty PKB mogą wskazywać na gorsze odzyski w przyszłości. Z drugiej strony uważamy, że ewentualne spowolnienie gospodarcze w regionie wykorzystane będzie do nabycia atrakcyjnie wycenionych portfeli wierzytelności. W obliczu bardzo optymistycznych założeń odnośnie do rynku, spadających pozycji krótkich, świetnego zachowania kursów spółek porównywalnych pozostajemy optymistyczni co do perspektyw Kruka – uważa ekspert.