Tydzień na rynkach: Fed nieustępliwy

Tuż po konferencji szefa Fedu rentowność amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych ponownie zbliżyła się na moment do 1,9 proc., jednak następnego dnia ruch ten został nieco skorygowany. Zdecydowanie bardziej dynamiczna była reakcja papierów dwuletnich, który rentowność poszybowała do poziomu najwyższego od lutego 2020 r. Umacniała się także amerykańska waluta. Indeks dolara z impetem przekroczył lokalny szczyt z listopada ubiegłego roku i zameldował się na poziomie najwyższym od lipca 2020 r. Według znacznej części analityków jest jeszcze spora przestrzeń do wzrostu rentowności papierów skarbowych, zaś co do tendencji w przypadku dolara, opinie nie są już tak bardzo jednoznaczne, choć wiele wskazuje na możliwość kontynuacji tendencji do dalszego umacniania się. Mimo dużej zmienności, indeksy na Wall Street nie doznały tak dużego uszczerbku, jak tydzień wcześniej. Nadal najmocniej przeceniano spółki sektora technologicznego. Nasdaq Composite zniżkował do czwartku o 3 proc., S&P 500 tracił 1,6 proc., a Dow Jones 0,3 proc.