Polacy obrali kurs na fundusze

Od ubiegłorocznego spadku stóp procentowych w Polsce obserwujemy systematyczny napływ środków do funduszy inwestycyjnych, które stały się alternatywą dla tradycyjnych produktów bankowych. Fundusze inwestycyjne w kolejnych miesiącach notowały dodatnie salda wpłat i wypłat; w kwietniu było to 2 mld zł, w tym roku ponad 14 mld zł, a od maja 2020 r. przez 12 kolejnych miesięcy – ponad 35 mld zł, co sprawiło, że aktywa funduszy przekroczyły 300 mld zł. Jest to wyraz coraz szerszego zjawiska polegającego na przenoszeniu środków z nisko oprocentowanych depozytów do produktów rynku kapitałowego. Zjawisko to zostało dodatkowo wzmocnione bardzo atrakcyjnymi stopami zwrotu uzyskiwanymi przez fundusze w ostatnim roku. Dotyczy to szczególnie funduszy inwestycyjnych z udziałem akcji. W pierwszym kwartale tego roku obserwowaliśmy także bardzo dynamiczny wzrost liczby klientów funduszy – o ponad 600 tys. Osoby te prawdopodobnie po raz pierwszy dołączyły do grona uczestników funduszy inwestycyjnych. Obecnie liczba klientów przekracza 4,3 mln, co świadczy o tym, że blisko jedna czwarta gospodarstw domowych w Polsce prawdopodobnie ma ulokowane oszczędności w funduszach. Oceniam, że ten trend będzie kontynuowany i w perspektywie kilku-, kilkunastu lat możemy osiągnąć udział przekraczający 50 proc., tak jak jest w USA czy krajach nordyckich. Szacowałbym tempo wzrostu aktywów funduszy na ok. 10–15 proc. rocznie. Bardzo pomocne mogą być doświadczenia uczestników programu PPK, którzy zaczęli przygodę z funduszami na początku ubiegłego roku.