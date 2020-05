Zdaję sobie sprawę, że pytanie to może wywołać wśród uczestników rynku kapitałowego pewien szok. No – jak to po co? To jest przecież oczywiste, bo... No właśnie jest oczywiste, bo zawsze tak było. Ale czy, i w jakim stopniu, raport roczny jest wykorzystywany przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?