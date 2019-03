7 grzechów głównych nadzoru

Kolejny wielki błąd regulacyjno-nadzorczy to szczegółowość. Jest on w pewnej mierze podobny do nadmiarowości w tym sensie, że kształtuje przyszłe regulacje w oparciu o historyczne nadużycia. Jeśli ktoś dokonał określonego rodzaju „przekrętu", to dokładnie taki mechanizm wpisywany jest w regulacje jako zabroniony. Jeśli do tego dodamy, że duża część regulacji powstaje obecnie na poziomie ponadnarodowym, to stają się one sumą lęków i doświadczeń krajowych nadzorców. W konsekwencji szczegółowych przepisów jest tak wiele, że trudno je ogarnąć nawet nadzorcom. A najgorsze jest to, że ta szczegółowość regulacji jest przeciwskuteczna. Czy łatwiej jest oskarżać w oparciu o przepis „nie kradnij" czy „nie kradnij w środy, jeśli świeci słońce, a temperatura wynosi minimum 15 stopni Celsjusza"? Im bardziej precyzyjne regulacje, tym łatwiej je obejść, bo tym łatwiej jest znaleźć możliwość działania niespełniającego definicji czynu zabronionego.