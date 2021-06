Informacja o strategii podatkowej

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. wprowadziła obowiązek sporządzania i podania do publicznej informacji kwestii dotyczących realizacji strategii podatkowej. Czym jest strategia podatkowa?

To nowy obowiązek informacyjny, który jest w mocy od tego roku. Ma na celu zwiększenie transparentności podatników, ich działalności, ma też ułatwić pozyskiwanie wstępnych informacji przez organy podatkowe na temat działań podatników i obszarów istotnych z perspektywy Skarbu Państwa. Podkreślony jest element jawności i społecznej kontroli, to kolejny krok w ujawnianiu informacji o sferze podatkowej działania dużych podmiotów. Ma to także zachęcić podatników do ustrukturyzowania polityki podatkowej zapewniającej dobrą jakość rozliczeń podatkowych.