Szczepienia pracowników

Aby doszło do rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy, należy spełnić szereg warunków formalno-organizacyjnych. Podjąć współpracę z podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień. Wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/rcb/szczepieniawpracy, a także przygotować się logistycznie do procesu szczepień. Oznacza to, że w momencie zgłoszenia swojego udziału dany zakład pracy powinien mieć już ustalone z PWDL miejsce wykonywania szczepień, a także sprzęt niezbędny do ich przeprowadzenia. Należy mieć na uwadze, że szczepienia mogą odbywać się na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu, wskazanym przez podmiot leczniczy, zgodnym z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewniającym odpowiednie wyposażenie oraz organizację zespołów szczepiących.